Buckingham Palace zet zich schrap voor serie Harry en Meghan

De Britten kregen de afgelopen week al een voorproefje met twee trailers. Hoewel de promotiefilmpjes samen niet meer dan twee minuten duren, beheersen ze nu al een week het nieuws. In september speculeerden commentatoren of de dood van koningin Elizabeth een moment van verzoening zou zijn voor Harry en zijn broer William, die de afgelopen jaren uit elkaar zijn gegroeid en elkaar nog nauwelijks spreken. Maar de trailers maken duidelijk dat er voorlopig geen einde komt aan de burgeroorlog bij de Windsors.

Het tweede deel, dat volgende week verschijnt, gaat in op de beweegredenen achter Megxit, begin 2020. Het paar maakte toen via Instagram bekend dat het zich terugtrok uit de koninklijke familie en naar Californië zou verhuizen.

Het orkaanseizoen is officieel voorbij in de Verenigde Staten, maar aan de westkust van Amerika ontwikkelt zich op de valreep van 2022 een prinselijke pr-orkaan. Buckingham Palace zet zich schrap voor nieuwe schadelijke onthullingen over de Britse koninklijke familie.

In de trailer verwijst hij ook naar zijn moeder, prinses Diana. "De pijn en het lijden van de vrouwen die in de koninklijke familie trouwen, de niet te stillen honger van de media. Ik was doodsbang en wilde niet dat de geschiedenis zich zou herhalen. Ik doe er alles aan om mijn gezin te beschermen."

"Er is een hiërarchie in de familie", horen we prins Harry zeggen in een voice-over onder beelden van de koninklijke familie en journalisten. "Er zijn verhalen gelekt, maar er zijn ook verhalen gefabriceerd."

Prins Harry hekelt in de documentaire de inbreuk op zijn privacy en beklaagt zich over de agressieve pers die hem en zijn vrouw voortdurend opjaagt. Hij spreekt van een "vies spelletje" en suggereert dat het koninklijk huis een deel van de sappige krantenverhalen heeft ingestoken.

Met name de klacht over de inbreuk op hun privacy is op zijn zachtst gezegd opvallend, omdat het paar voortdurend zelf de publiciteit opzoekt. Dit jaar was er het spraakmakende interview met Oprah Winfrey, waarin Meghan Markle over racisme binnen het koningshuis sprak. Verder had ze haar eigen podcastserie, deze maand verschijnt dus de Netflix-reeks, met intieme momenten uit hun privéleven, en over een paar weken publiceert prins Harry zijn biografie.

Meghan en Harry verdedigen zich door te zeggen dat ze alleen zo hun kant van het verhaal kunnen vertellen. "Niemand ziet wat er achter de gesloten deuren gebeurt", zegt Harry. Meghan, die in de trailer tranen van haar wangen veegt, vult aan: "Wanneer er zoveel op het spel staat, is het dan niet logisch dat je het verhaal van ons hoort?"

De documentairereeks legt de hertog en hertogin van Sussex, zoals hun officiële titels luiden, in ieder geval geen windeieren. Netflix betaalt naar verluidt 95 miljoen euro voor de serie. Meghan zou 24 miljoen euro hebben gekregen voor haar podcast op Spotify. Volgens Britse media kreeg prins Harry een voorschot van 19 miljoen euro voor de autobiografie Spare, die begin januari verschijnt.

Ziedend van woede

De publicatie van de trailers viel samen met het eerste buitenlandse bezoek van Harry's broer William als kroonprins. Hij was met echtgenote Kate de afgelopen week in de Verenigde Staten om de Earthshot Price uit te reiken aan burgers die zich inzetten voor een beter milieu, een initiatief waaraan de oudste zoon van koning Charles veel waarde hecht.

In de Britse media klonk het eensluidend dat het uitbrengen van de trailers juist nu was, om zo het bezoek van William en Kate te overschaduwen en te ontregelen. Dagblad The Times citeerde een anonieme paleisbron die "ziedend van woede" was. "Het is emotioneel uitputtend. Er komt maar geen einde aan."

Prins William en Kate wisten dat de serie eraan zat te komen en hadden zich voorgenomen om niet reageren op alle publiciteit. De kroonprins lijkt het motto van de Windsors te volgen rond koninklijke ophef: never explain, never complain. Leg nooit uit, beklaag je nooit. Met andere woorden: houd je kaken stijf op elkaar. Komende weken zal leren of die aloude wijsheid standhoudt in deze pr-storm van de buitencategorie.