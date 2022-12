Miedema goud waard voor Arsenal, Bayern verslaat Barça in Champions League

The dink. The cross. The one-touch finish 😮‍💨 pic.twitter.com/IqXGVo5p7v

Door de nederlaag van Juventus neemt Olympique Lyonnais de tweede plek over in poule C. Met invalster Daniëlle van de Donk binnen de lijnen werden drie van de vier goals gemaakt tegen FC Zürich (4-0). De beslissing lijkt op de laatste speeldag te gaan vallen, als Juventus in Lyon op bezoek komt. Het puntloze FC Zürich is uitgeschakeld.

In groep D won Bayern München de topper van FC Barcelona met 3-1, maar dat was lang niet genoeg om de Spaanse grootmacht op doelsaldo van de eerste plek te stoten.