Iraanse bazaars zijn verlaten, landelijke staking moet druk op regime vergroten

Dichte rolluiken voor winkels en verlaten bazaars zijn al drie dagen het straatbeeld in tientallen Iraanse steden. In het land wordt gestaakt om druk uit te oefenen op het regime. Voornamelijk winkeliers hebben de deuren gesloten in de normaal gesproken overvolle steegjes, en er wordt zo min mogelijk gekocht door consumenten.

Ook werknemers in grote industrieën, zoals de olie-industrie, leggen het werk neer. Sara, die als ingenieur bij een oliebedrijf werkt, blijft thuis om de demonstranten te steunen. "Ik doe mee omdat ik klaar ben met het regime, en ook omdat we zo met elkaar de economie kunnen treffen", zegt Sara, die niet met haar echte naam genoemd wil worden, vanuit Teheran.

In haar bedrijf werken zo'n 2000 mensen. "Bijna 70 procent is thuisgebleven." Niet alleen het kantoorpersoneel, ook sommige arbeiders in olieraffinaderijen in de zuidelijke, olierijke steden als Ahwaz en Asuleyeh hebben deels het werk neergelegd, zegt ze. "Maar er werken ook Iraniërs in mijn bedrijf die wel pro-regime zijn en daar voordeel bij hebben, zoals collega's in managementposities."

'Staken is groot risico'

In de afgelopen weken riepen demonstranten hun landgenoten via sociale media op om te staken en te protesteren. De drie dagen worden vandaag afgesloten met Student Day, een jaarlijkse dag waarop de moord op drie studenten van de universiteit van Teheran in 1953 worden herdacht. Studenten houden op universiteiten in het hele land bijeenkomsten.