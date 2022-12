Nederlander gaat voor record en wil alle 64 WK-duels bezoeken: 'Ben echt moe'

"Ik ben moe. Echt moe", vertelt de jonge Nederlander, die snakte naar een rustdag dit WK. "Ik had niet verwacht dat het zoveel energie zou kosten. Het zijn echt gigantisch lange dagen geweest. Ik kan nu al niet meer vertellen welke duels we twee dagen geleden hebben gezien."

Slot is, als videomaker van voetbalplatform 433, samen met vier anderen bezig een wereldrecord te vestigen dat waarschijnlijk nooit meer geëvenaard gaat worden. Hij gaat naar alle 64 WK-duels toe. Doha, waar de stadions allemaal in de buurt liggen, biedt een unieke kans daarvoor.

Achter hem een waanzinnig uitzicht over de stad en een dito zwembad met bar. Maar tijd om daarvan te genieten, heeft hij eigenlijk niet. Hij is tot nu toe alleen maar op pad geweest.

Afgepeigerd is hij, Ruben Slot, 24 jaar uit Zwolle. Op een prachtig dakterras van een even zo mooi hotel in het pompeuze West Bay vertelt hij over het avontuur van zijn leven.

In de lift van zijn hotel in Doha, onderweg naar de 48ste en hoogste verdieping, geeft hij toe toch wel wat fysiek ongemak te hebben, na 56 WK-duels in zestien dagen. "Die stadionstoeltjes zijn niet goed voor je rug!"

"Voor een jongen uit Zwolle allemaal best bijzonder. Ik voel me een beetje de Andries Noppert van het circus hier", zegt hij met een knipoog.

"Het trekt wel wat aandacht", lacht hij. "Ronaldo zelf heeft het gezien. Er is een video van gemaakt en hij had het geliked op Twitter. Ik denk dat ik hem nog wel ergens tegen ga komen." De WK-legende is in Qatar werkzaam voor de Braziliaanse televisie.

Wat direct aan 'm opvalt, is zijn kapsel. Alles ultrakort, behalve de voorkant, daar is het iets langer. Het is het kapsel waarmee de Braziliaan Ronaldo in 2002 wereldkampioen werd. Kwestie van een verloren weddenschap, vertelt Slot.

De groep sprintte naar poortjes verderop, die eigenlijk bedoeld waren voor hospitality. "Ook daar waren ze de deuren dicht aan het doen. Ze vroegen met hoeveel we waren. Toen we zeiden dat we met vijf waren, mochten we nog net naar binnen. Anders was de hele recordpoging mislukt."

Even inzoomen op de recordpoging. Dat het lange dagen zijn, dat is duidelijk. In de groepsfase werd er om 13.00 uur, om 16.00 uur, om 19.00 uur en om 22.00 uur afgetrapt in de verschillende stadions. Vier duels op een rij. Pittig, maar gezien de onderlinge afstanden in Doha te doen.

Nu het WK inmiddels al in de kwartfinales zit, moet het lukken. Vrijdag en zaterdag zijn er nog twee kwartfinales op een dag, daarna zijn de duels verdeeld over de dagen. Slot kan gaan toeleven naar datgene waar hij het meest van geniet: Oranje.

"De achtste finale van Nederland tegen de VS was toch wel het mooist tot nu toe. Stond ik daar, in mijn Oranjeshirtje. Ik had toch wel wat spanning, want ik had Amerika natuurlijk al drie duels gezien en die gasten waren echt energiek."

"Na de 1-0 van Nederland ging ik helemaal uit mijn plaat. Zoiets heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ik vlog normaal in het Engels, maar dat was ik nu even helemaal vergeten. Alle emotie kwam eruit in het Nederlands."

Vrijdag moet hij weer aan de bak. Tot die tijd pakt Slot even zijn broodnodige rust. "Ik zit hier nu met jullie, maar ga zo echt even offline. Een boekje lezen aan het strand ofzo."