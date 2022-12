Di María terug op trainingsveld Argentinië, 'geblesseerde' De Paul stelt fans gerust

Ook in Argentinië wordt er afgeteld naar vrijdag, als de nationale ploeg het in de kwartfinale van het WK opneemt tegen Oranje. De ploeg had vandaag geen officieel mediamoment, Lionel Messi en co bereiden zich in alle rust en stilte voor op het treffen met Nederland.

De trainingsvelden van Nederland en Argentinië liggen op een steenworp afstand van elkaar in Doha. Beide ploegen trainen op het complex van de Qatar University.

Di María terug

Hoewel de training van de Argentijnse ploeg vandaag niet openbaar was, slaagden Argentijnse media er toch in om het een en ander te weten te komen. Zo zagen ze dat Angel Di María weer aansloot bij de groepstraining.

De middenvelder van Juventus moest de achtste finale tegen Australië (2-1 zege) missen met een blessure aan het bovenbeen.

Eerder dit WK lieten we al zien hoe dicht de trainingscomplexen van beide landen bij elkaar liggen.