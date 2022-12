Tegenslag opsporingsdiensten: Apple gaat end-to-endversleuteling in iCloud aanbieden

Apple gaat gegevens van gebruikers veiliger opslaan op iCloud. Op de opslagdienst worden data binnenkort weggeschreven met end-to-endversleuteling, wat betekent dat buiten de gebruiker niemand de data kan zien. De nieuwe functie wordt vanaf deze maand in Amerika aangeboden en in het nieuwe jaar in de rest van de wereld.

Bij end-to-endversleuteling worden gegevens gecodeerd opgeslagen en de coderingssleutel die daarbij wordt gebruikt wordt op het apparaat weggeschreven, evenals de sleutel om de data te decoderen.

Nu staan die sleutels nog op servers van Apple. Hackers die zichzelf toegang verschaffen tot die servers kunnen daarmee dus ook toegang krijgen tot de data van iCloud-gebruikers. De nieuwe beveiligingsmogelijkheid betekent ook dat Apple geen gegevens aan overheden en opsporingsdiensten kan geven als die daarom vragen.

Gevoelige datacategorieën

Apple zegt in een toelichting dat gebruikers zelf kunnen kiezen voor de Advanced Data Protection. Het bedrijf gebruikte voor iCloud al deze vorm van beveiliging bij veertien gevoelige datacategorieën en breidt het aantal categorieën nu fors uit.

De techgigant komt ook met een extra beveiligingsmogelijkheid voor iMessage, waardoor gebruikers kunnen controleren of de persoon met wie ze chatten wel echt die persoon is. Beide chatters krijgen als ze dat willen een berichtje met dezelfde code van Apple en kunnen zo elkaars identiteit vaststellen.