Amerikaanse tv-show belooft winnaar tiendaagse ruimtereis naar ISS

Een Amerikaanse tv-producent heeft aangekondigd een tv-show te gaan maken waar de finalist een tiendaagse trip naar het ruimtestation ISS kan winnen. De winnaar van de realityshow Space Hero gaat volgens plan in 2023 de ruimte in.

De show wordt gemaakt door Propagate, bekend van de Amerikaanse versies van The Office en Who Wants to be a Millionaire. Voor Space Hero werkt de producent samen met Axiom Space, een bedrijf dat zich richt op ruimtetoerisme en commerciële modules ontwikkelt voor het ISS.

In de serie gaan de makers over de hele wereld op zoek naar "een alledaagse burger met een grote liefde voor de verkenning van de ruimte", meldt Propagate in de aankondiging. "Een kans voor wie dan ook, met welke achtergrond dan ook, om de eerste wereldwijd gekozen ruimtereiziger te worden die deelneemt aan een missie naar het internationale ruimtestation."