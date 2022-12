Honkballer Jansen vervolgt loopbaan bij Red Sox, contract voor ruim 30 miljoen

Kenley's shipping up to Boston. Kenley Jansen, Red Sox reportedly agree on 2-year deal per @MLBNetwork Insider @JoelSherman1 . pic.twitter.com/GfpAGQImJq

Mogelijk wordt Jansen bij de Red Sox ploeggenoot van Xander Bogaerts, die nog onderhandelt over een nieuwe overeenkomst.

Jansen, die op Curaçao is geboren, is met zijn nieuwe contract de nummer drie op het lijstje van best betaalde Nederlandse sporters. Bogaerts verdiende per seizoen negentien miljoen euro, Max Verstappen is met een slordige vijftig miljoen euro per jaar met vlag en wimpel eerste.

Megacontract voor homerunkoning

Er werden nog meer nieuwe contracten uitgedeeld in de Amerikaanse honkbalcompetitie, zo kreeg Aaron Judge het beste contract voor een zogeheten free agent ooit. Judge had zijn aflopende verbintenis bij New York Yankees uitgediend, maar tekent nu toch onder voorbehoud van de medische keuring een nieuwe overeenkomst.

Judge tekende voor negen (!) seizoenen, wat hem in totaal 342 miljoen euro gaat opleveren.

Afgelopen seizoen brak Judge onder meer het homerunrecord in de American League (62), maar kampioen werd hij niet met de Yankees. Dat werd Houston Astros, door in de World Series Philadelphia Phillies te verslaan.

Aaron Judge evenaart hieronder het record uit 1961, dat hij later nog zou breken: