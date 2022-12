Zaalhockeysters beginnen EK dominant: tien goals voor en nul tegen

De Oranjehockeysters zijn de jacht op de Europese zaaltitel begonnen met een overtuigende overwinning. In Hamburg schoot Nederland er zeven in tegen een zwak Oostenrijk: 7-0. Ook de tweede groepswedstrijd tegen Tsjechië won Oranje: 3-0. Bondscoach Kristiaan Timman is dik tevreden met de eerste EK-duels: "Als je bedenkt dat we dit toernooi spelen na een voorbereiding van twee weken en met vijf debutanten, dan hebben we het uitstekend gedaan", zegt hij tegen hockey.nl. De trots is begrijpelijk. Op dit toernooi moet fiks gewonnen worden. Nederland heeft wat goed te maken na de verloren EK-finale tegen Wit-Rusland in januari 2020. Shoot-outs maakten toen een einde aan de droom van goud. Van strafbal naar slordig spel Bij de eerste wedstrijd tegen Oostenrijk liet Oranje gelijk haar tanden zien: nog voor rust stond het 3-0. Daarna werd het spel wat rommeliger, met wat technische foutjes, maar de hockeysters gaven geen tegengoal weg en hielden de nul. Scoren gaat bij zaalhockey sneller dan het licht. Kijk hier hoe Noor de Baat uit een counter en fraai overspel de 4-0 erin tikt:

Uit een strafcorner scoorde De Baat even later haar tweede goal. Debutante Anna de Geus en Donja Zwinkels maakten in de laatste drie minuten het balboekje compleet: 7-0. De tweede wedstrijd later op de dag was tegen Tsjechië. De hockeysters, nummer twee van de wereld, hadden een taaie tegenstander aan de nummer vijf van de wereldranglijst. Ondanks bijna constant balbezit van Oranje in de eerste twintig minuten, was de Tsjechische ploeg verdedigend zo sterk dat er maar eentje inging. Bekijk hier een boogballetje van Anna de Geus, waarmee ze na 28 minuten de 2-0 maakte tegen Tsjechië:

Het leek erop dat 2-0 de eindstand zou blijven, maar bij het razendsnelle zaalhockey weet je het nooit. Twee minuten voor tijd maakte Noor de Baat alsnog de 3-0, haar derde op dit EK. Ja, er was meer uit te halen geweest, gezien de dominantie van het team van Timman, maar bij elkaar opgeteld maakten de hockeyers vandaag toch tien goals.