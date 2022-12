Boussatta meer dan trots op Marokko: 'Voor één keer geniet ik van anti-voetbal'

Eens Leeuw van de Atlas, altijd Leeuw van de Atlas. Dries Boussatta mag dan driemaal voor zowel Nederland als Marokko zijn uitgekomen, een Leeuw van Oranje heeft hij zich nimmer gevoeld. Ook tijdens het WK in Qatar betrapt de 49-jarige Amsterdammer zichzelf erop dat zijn hart maar voor één ploeg sneller klopt. Hoe ver zijn liefde voor het Marokkaanse elftal van bondscoach Hoalid Regragui gaat? Laat hij het zo zeggen. Als oorspronkelijk product van de Ajax-school zweert Boussatta bij verzorgd en aanvallend spel. "Ik heb normaal gesproken een bloedhekel aan ploegen die alleen maar inzakken en verdedigen. Maar nu geniet ik voor één keer van het anti-voetbal dat ik zie." Geen schoonheidsprijs Boussatta (die begin jaren 90 bij Ajax de strijd om de rechtsbuitenpositie verloor van Finidi George en vervolgens uitkwam voor Haarlem, FC Utrecht, AZ, Excelsior en Sheffield United) constateert tot zijn tevredenheid dat Regragui geen pogingen doet de schoonheidsprijs in de wacht te slepen. "Hij is een trainer die zijn beperkingen kent." Marokko plaatste zich dinsdag ten koste van Spanje voor het eerst in de geschiedenis voor de kwartfinales van het WK voetbal.

De hoogtepunten van de wedstrijd tussen Marokko en Spanje in de achtste finales van het WK 2022. - NOS

"Regragui weet wat de gevolgen zijn wanneer Marokko tijdens het WK de eigen speelstijl hanteert. Als die gasten een beetje technisch gaan spelen en lekker aanvallen, dan vormen ze een ongeorganiseerde ploeg die tegen de ene na de andere nederlaag oploopt. Hij haalt het maximale uit een spelersgroep die niet overloopt van talent." "Hij heeft hier een echte ploeg van gemaakt die op dit WK naar de eigen mogelijkheden speelt. Het mooie van deze spelers, vind ik, is dat ze alles geven en bijna letterlijk voor elke centimeter strijden om het duel naar zich toe te trekken." Slagveld Over de kansen in de kwartfinale tegen Portugal is Boussatta opmerkelijk optimistisch. "Het wordt lastig. Maar ik schat de kans nog steeds groter in dat Marokko wint. Normaal zou ik zeggen dat het 70-30 voor ons is. Al moet ik dat na het slagveld in de achtste finale tegen Spanje misschien bijstellen naar 60-40. Ik ben benieuwd hoe de Marokkaanse spelers daar uit zijn gekomen."

"Waarom ik dat denk dat we gaan winnen? Omdat wij niet zo dom zijn als Zwitserland. Dat probeerde te voetballen tegen Portugal, waardoor de ruimtes heel groot werden gemaakt. Dan heb je te maken met een stel Portugese killers die over snelheid beschikken en doelpunten kunnen maken. En met iemand als João Felix, die lekker tussen de linies het spel kan verdelen." Handbalverdediging Tegen Marokko wordt het voor die Portugezen een heel ander verhaal, voorziet Boussatta. "Wij kiezen gewoon voor een handbalverdediging rond het eigen strafschopgebied. Zie daar maar eens doorheen te komen." Fijntjes memoreert Boussatta dat Marokko dit WK pas één tegentreffer te verwerken kreeg, in het treffen met Canada. En dat voor een ploeg die tijdens de eerste vier WK-wedstrijden gemiddeld 67 procent van de speeltijd niet in balbezit was. "Wanneer wij tegen Portugal net zo goed kunnen verdedigen als tegen Spanje, sluipt de onrust vanzelf in het spel van de tegenstander. Je ziet dat wij dan altijd kansen creëren om een doelpunt te maken." Bovendien: "Ik schat Spanje hoger in dan Portugal."

Dries Boussatta in 1998 in het shirt van Oranje - ANP

Eigenlijk is er maar één ding dat hem voor de kwartfinale echt zorgen baart: "De wissels van Rergragui. Dat is het enige waar ik iets op aan te merken heb." Tegen Spanje stuitte de invalbeurt van Walid Cheddira, speler van Bari, op veel onbegrip bij Boussatta. "Ik vind het bijna 'not done' om op een WK een speler in te brengen die in de Italiaanse Serie B speelt. Als je kijkt naar zijn gebrekkige motoriek en ziet hoe weinig fit hij is, dan denk ik: je had beter Zakaria Aboukhal erin kunnen gooien met diens snelheid. Die had die wedstrijd tegen Spanje twee keer in het slot kunnen gooien." "Ik zou daarnaast heel graag zien dat Bilal El Khannouss nog wat speelminuten krijgt. Dat is echt één van de grootste talenten van de Belgische competitie." Hersenspinsels Boussatta heeft het opgegeven om de tactische hersenspinsels van Regragui te doorgronden. Iets dat overigens ook geldt voor veel andere Marokkaanse oud-voetballers met wie hij contact heeft, zegt hij. "Die zitten met precies dezelfde vragen. Waarom startte hij tegen Spanje opnieuw met Selim Amallah? Die had hij de derde wedstrijd vervangen door Abdelhamid Sabiri, maar die moest ondanks zijn goede spel toch weer vanaf de bank beginnen tegen Spanje. Maar ja, de winnende trainer heeft altijd gelijk, hè? Ook al heeft hij ongelijk."

Afbeelding ter illustratie - AFP