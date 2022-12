Openbaar Ministerie begint strafzaak tegen Rabobank in witwasonderzoek

Het Openbaar Ministerie (OM) begint een strafzaak tegen Rabobank. De bank is als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar het tegengaan van witwassen. Dat melden het OM en de bank. Het gaat om de vraag of de bank voldoende heeft gedaan in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

De aanleiding van het onderzoek is een melding van De Nederlandsche Bank (DNB), die de Rabobank al eerder op de vingers tikte. Begin vorig jaar moest de bank al een dwangsom van een half miljoen euro betalen wegens gebrekkige witwascontrole. Maar ook daarna voldeed de bank niet aan de eisen, en droeg DNB hen op om meer te doen. Deze strafzaak komt dan ook niet onverwacht.

Rabobank werkt naar eigen zeggen volledig mee aan het onderzoek. Tot 2024 heeft de bank de tijd om een herstelplan uit te voeren, en daar werken ze met man en macht aan, volgens een woordvoerder. Inmiddels heeft de bank beleid waarbij geen nieuwe klanten worden aangenomen uit 'kritische' groepen, zoals professionele voetbalclubs. Hetzelfde geldt voor sectoren waar veel cash in omgaat. Per 1 oktober is er een zogenoemde 'chief financial economic crime officer' (CFECO) aangesteld.

Al langer problemen

Het toezicht op witwassen heeft ook andere banken in de problemen gebracht. Zo hebben ING en ABN Amro schikkingen getroffen met het OM. Dat ging om honderden miljoenen euro's: in 2018 moest ING 775 miljoen euro betalen, een record. ABN Amro schikte in april 2021 voor 480 miljoen euro.

Banken hebben hierna hun controles opgevoerd, maar zijn hier soms zo veel tijd aan kwijt dat andere activiteiten moeten wijken. Zo kunnen stichtingen en verenigingen bij ING tijdelijk geen bankrekening meer aanvragen, omdat de bank te druk is met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op mogelijke witwaspraktijken.

Geheime prijsafspraken

Eerder deze week werd bekend dat de Europese Commissie Rabobank en Deutsche Bank verdenkt van het maken van onderlinge geheime prijsafspraken tussen 2005 en 2016.

Als in dat onderzoek de verdenking van de Europese Commissie wordt bevestigd, volgen mogelijk boetes. Die kunnen oplopen tot maximaal 10 procent van de wereldwijde jaaromzet van een onderneming. In het geval van Rabobank zou dat richting de 2 miljard euro kunnen gaan.