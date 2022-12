President van Peru ontbindt parlement en blokkeert nieuwe afzettingsprocedure

De president van Peru heeft het parlement ontbonden om een afzettingsprocedure tegen hem onmogelijk te maken. De rechtse oppositie was van plan om voor de derde keer in korte tijd te debatteren over het afzetten van de socialist Pedro Castillo, die vorig jaar werd gekozen tot president.

Hij versloeg toen de conservatieve kandidaat Keiko Fujimori met enkele tienduizenden stemmen verschil. De voormalige basisschooldocent en vakbondsleider voerde campagne met de slogan "Geen armoede meer in een rijk land". Inmiddels is de populariteit van Castillo flink gedaald, onder meer vanwege de sterk gestegen brandstof- en voedselprijzen.

Hij overleefde al twee afzettingsprocedures, de laatste in maart. Oppositiepartijen wilden hem toen afzetten wegens "morele onbekwaamheid", maar een voorstel daartoe haalde geen meerderheid.

Avondklok en verkiezingen

In een televisietoespraak maakte Castillo ook de installatie van een buitengewone regering bekend. Verder kondigde hij een avondklok aan en riep hij op tot nieuwe verkiezingen.

Verschillende prominente ministers zijn als protest uit de regering gestapt en ook de Amerikaanse ambassadeur in het land keurt de "extraconstituonele" maatregelen van de president af. Oppositieleden spreken van een flagrante schending van de grondwet.