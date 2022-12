Politieke chaos in Peru: president ontbindt parlement, wordt zelf afgezet en vervangen

Een dag van politieke onrust in Peru is voorlopig geëindigd met de beëdiging van vicepresident Dina Boluarte door het parlement. Eerder vandaag was hetzelfde parlement nog ontbonden door de vorige president, de socialist Pedro Castillo.

Castillo, die vorig jaar werd gekozen, maakte live op televisie zijn besluit bekend om het parlement buitenspel te zetten. Hij wilde dat doen omdat parlementariërs voor de derde keer in korte tijd wilden debatteren over een afzettingsprocedure tegen hem. Twee voorgangers van Castillo zijn in soortgelijke procedures uit hun ambt gezet.

Aanhangers van de linkse president gingen na de tv-toespraak de straat op om hun steun te betuigen aan hun leider: