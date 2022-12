Hoe gaat de opgeknapte Tweede Kamer eruitzien? 'Niet megalomaan, maar warm'

Tapijten in 'framboosrood' en 'biljartkrijtblauw', natuursteen in 'golden granit', grijsgele en kastanjehouten lambrisering, crèmekleurige plafonds en groene, okergele en roestbruine wanden. Maar ook 'bronskleurige verbijzondering' in handvatten en een duurzame kruidenwand in het restaurant. Het is slechts een beknopte opsomming van de sfeer in de toekomstige Tweede Kamer, die sinds de zomer van 2021 wordt opgeknapt. Het zogenoemde definitieve ontwerp van 219 pagina's is sinds kort klaar. En de bewoners van het Binnenhof kregen vandaag de kans om aan de hand van artist impressions, monsters van tapijten, gordijnen en plafonds een indruk te krijgen van hun onderkomen dat ergens in 2027 klaar moet zijn. Uitstraling De Tweede Kamer bestaat uit acht gebouwen en daar werken vijf verschillende architectenbureaus aan. Voor de coördinerend architect van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Romy Berntsen, is het daarom lastig om de uitstraling van de nieuwbouw in één zin te typeren. "Elk gebouw heeft zijn eigen historische karakter en dat willen we, ook in de gebruikte kleuren, zoveel mogelijk behouden."

De renovatie In 2015 werd besloten om het Binnenhofcomplex in één keer grondig op te knappen. Het historische bouwwerk is een aaneenschakeling van panden uit verschillende historische tijdvakken. Het brandgevaar is groot en de gebouwen kampen met grote gebreken. In 2019 liep een ruzie over de renovatieplannen hoog op. De geselecteerde architecten voor de Eerste en Tweede Kamer vertrokken omdat de voorstellen als te ingrijpend werden beoordeeld.

De renovatie van het Binnenhof-complex moet "sober en doelmatig" worden gedaan, zo is enkele jaren geleden afgesproken. Premier Rutte vond dat dat goed past bij wat hij noemde "onze calvinistische traditie". RVB-architect Berntsen benadrukt dat de inrichting "niet extreem chic" wordt. "Er komen geen gouden kranen", zegt ze desgevraagd. "Dat zullen we nooit goedkeuren." De renovatie bestaat overigens voor 70 procent uit het herstellen van bouwkundige gebreken en zaken als de bekabeling, luchtventilatie en een betere beveiliging. Kijk hier naar de artist impressions van de inrichting van de gerenoveerde Tweede Kamer:

SGP-leider Kees van der Staaij, een van de langstzittende Kamerleden, is enthousiast over de gepresenteerde ontwerpen en spreekt over een "waardige uitstraling". "Er is respectvol met het verleden van elk gebouw omgegaan." Hij kent de angst onder politici voor het "megalomaan" verbouwen van de Tweede Kamer, zoals het in 2019 na een ruzie vertrokken architectenbureau OMA van Rem Koolhaas werd verweten. "Maar dit gaat er zeker uitnodigend uitzien."