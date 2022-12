Traditioneel afscheid muziekjaar: Bohemian Rhapsody weer op 1 in Top 2000

Voor het eerst heeft een ander nummer van Queen het tot de top-10 geschopt. Love Of My Life staat op plek tien.

Muziekminnend Nederland kon tot 15.00 uur vanmiddag stemmen op de 'lijst der lijsten'. Enkele uren later werd de top-10 bekendgemaakt. Roller Coaster staat op nummer twee, Hotel California op drie. Coldplay haalt zijn hoogste notering ooit met het nummer Fix You, dat op plek vijf staat.

Het is de negentiende keer dat het meest succesvolle nummer van de Britse band de muzieklijst - die voor het eerst in 1999 werd opgesteld - aanvoert. Slechts vijf keer is het bijna zes minuten durende nummer van de troon gestoten: twee maal door Hotel California van de Eagles, een keer door Imagine van John Lennon, een keer door Avond van Boudewijn de Groot en in 2020 door Roller Coaster van Danny Vera.

"De klassiekers in de hoogste regionen van de Top 2000 vormen voor veel stemmers de vertrouwde soundtrack van Oudejaarsavond", zegt Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2. "De top 10 bestaat uit nummers die inmiddels net zo bij de jaarwisseling horen als oliebollen, champagne en vuurwerk."

Vanaf Eerste Kerstdag tot aan 31 december, middernacht, worden de tweeduizend nummers afgespeeld. Het Top 2000 Café in Hilversum is voor het eerst 24 uur per dag open voor publiek. Tijdens de twee coronajaren kon het publiek alleen virtueel via tv-schermen bij de uitzending aanwezig zijn.

'Jongeren nemen Top 2000 over'

Hoewel de muzieklijst al sinds het begin voor een groot deel bestaat uit nummers uit de vorige eeuw - de gemiddelde leeftijd van een Top 2000-nummer was vorig jaar 31 jaar - begint daar volgens Radio 2-statisticus Tom Goris verandering in te komen. "Jongeren zijn bezig de Top 2000 over te nemen", vertelt hij tegen Radio 2. Volgens Goris stemmen mensen onder de 30 net zo massaal als de "traditionele vijftigers."