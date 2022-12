Bommenmaker aanslagen Bali vervroegd vrijgelaten

In Indonesië is een 55-jarige man die medeverantwoordelijk was voor de aanslagen op Bali in 2002 voorwaardelijk vrijgelaten. Bij de terroristische aanslagen in twee clubs in het populaire uitgaansgebied van Kuta kwamen 202 mensen om het leven. Onder hen waren 88 Australiërs en vier Nederlanders.

Na negen jaar op de vlucht te zijn geweest werd Umar Patek in januari 2011 gearresteerd in de Pakistaanse stad Abbottabad. In 2012 werd hij veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf nadat hij schuldig werd bevonden aan het helpen bouwen van een autobom die door een andere persoon voor een club in Kuta tot ontploffing werd gebracht.

Verbonden aan al-Qaida

Patek was een vooraanstaand lid van terreurorganisatie Jemaah Islamiyah, die gelieerd is aan Al-Qaida. Hij kreeg in totaal 33 maanden strafvermindering voor goed gedrag en had voldaan aan de voorwaarde om twee derde van zijn straf uit te zitten.

Volgens de autoriteiten wordt Patek in de gaten gehouden en zal hij moeten deelnemen aan een toezichtsprogramma totdat zijn voorwaardelijke vrijlating eindigt op 29 april 2030.

Kritiek uit Australië

In augustus maakten de Indonesische autoriteiten al duidelijk dat Patek in aanmerking kwam voor vervroegde vrijlating. Dit leidde tot grote verontwaardiging bij nabestaanden van de slachtoffers en politici in Australië. Zo liet premier Anthony Albanese weten diplomatieke stappen te overwegen tegen Indonesië.

Vorig jaar kwam de Indonesische moslimprediker Abu Bakar Bashir, die wordt gezien als het brein achter de aanslagen, op 82-jarige leeftijd vervroegd vrij. Hij was in 2011 veroordeeld tot 15 jaar cel, maar kreeg 55 maanden strafvermindering.