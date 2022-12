President Zelensky en Oekraïense moreel Persoon van het Jaar van Time

Volgens Time was het niet vanzelfsprekend om op dat moment in Oekraïne te blijven. Het magazine roemt Zelensky ook omdat zijn moed 'aanstekelijk' zou werken.

"Zelensky past zich makkelijk aan, is getraind om onder druk te werken en hij weet hoe hij zijn publiek moet doorgronden. Nu is de wereld zijn publiek geworden en is hij vastbesloten niet teleur te stellen", zo licht Time de keuze toe.

2018 'The Guardians', journalisten die zijn vervolgd, opgepakt of vermoord tijdens hun werk

TIME Person of the Year van de afgelopen vijf jaar:

De Person of the Year-verkiezing is een traditie waarmee het opinieblad in 1927 is begonnen. De winnaar kan een persoon zijn, maar dus ook een groep, idee, plaats of zelfs apparaat.

Vorig jaar viel ondernemer Elon Musk de eer ten deel. Maar de lijst met namen is divers. Ook Vladimir Poetin, Mahatma Gandhi en Adolf Hitler (in 1938) sleepten ooit de titel in de wacht. In 1982 kreeg 'de computer' de titel.

Musk was dit jaar overigens opnieuw genomineerd, maar won dus niet voor de tweede keer op rij. Andere genomineerden in 2022 waren de Chinese president Xi Jinping, Iraanse demonstranten en Amerikanen die zich inzetten voor 'wapenbeheersing.' Time heeft de Iraanse demonstranten uitgeroepen tot Helden van het Jaar.

Nog een uitverkiezing

Ook de Financial Times heeft Zelensky uitgeroepen tot persoon van het jaar. De krant houdt de verkiezing sinds de jaren 70 en maakt vaak andere keuzes dan Time Magazine, al koos de zakenkrant Elon Musk vorig jaar ook als persoon van het jaar.