Van Dijk valt in herhaling: 'Het is Nederland-Argentinië, niet Nederland-Messi'

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk kun je zelden op een portie ergernis betrappen, maar als je naar zijn ogen kijkt op een persconferentie voorafgaand aan het WK-duel met Argentinië vrijdag, zie je daar de vermoeidheid in zodra het over Lionel Messi gaat: gáán we weer. Dus herhaalt hij braaf z'n riedeltje: "Messi moeten we zeker in de gaten houden. Maar het is Nederland tegen Argentinië, niet Nederland tegen Messi." Hij heeft groot respect voor een van de, zoals hij het noemt, "beste voetballers van de afgelopen twee decennia, samen met Ronaldo." En hij weet hoe groot het aandeel van Messi is in het Argentijnse team.

Van Dijk: 'Messi moeten we zeker in de gaten houden' - ANP

Oranje bereidt zich voor op een tough battle. De verdediger zal mentaal de messen voor Messi slijpen. Die is het gevaarlijkst als hij zichzelf vrijloopt, en dan komt het mede aan op hem, Virgil van Dijk, om de baltovenaar van scoren te weerhouden. Penalty's? Van Dijk hoopt van niet Je kan nog zo goed spelen, bij een gelijkspel wordt het penalty's. Zelfs Spanje, vooraf een gevreesde tegenstander voor Marokko, miste gisteren in de achtste finales penalty na penalty. Oranje traint erop. "Dat doen we zo veel mogelijk, zodat we er klaar voor zijn. Maar dan nog, je moet het ook maar laten zien in een stadion van 80.000 man", zegt Van Dijk nuchter. "Hopelijk komt het niet zo ver en kunnen we voor die tijd de wedstrijd beslissen." Daarvoor moet wel het spelniveau omhoog, geeft hij toe. "Kijk, wij vinden ook dat ons spel beter kan, ik denk dat het ook verbeterd is, maar het kan nog steeds beter. We zijn perfectionisten, we willen allemaal het beste." Hij rekent het voor, zoals het in zijn hoofd zit. "In de kwartfinale ben je drie games verwijderd van de wereldtitel, hierna nog maar twee. Deze wedstrijd is onze kans, hopelijk kunnen we die pakken."

Van Gaal slaat liefdevol z'n arm heen om Malacia - ANP

Daar speelt Louis van Gaal volgens Van Dijk een grote rol in. "Hij is gepassioneerd, hij is betrokken, hij is gefocust op elk detail en wil het beste uit dit team halen." Iedereen heeft het naar zijn zin bij Oranje: staf, basisspelers en ook zij die reserve staan. Van Gaal houdt iedereen honderd procent gefocust. "Die teamsfeer is een big credit to him, hopelijk kunnen we die mindset vasthouden", aldus Van Dijk.