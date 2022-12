Taliban voeren voor eerst sinds machtsgreep doodstraf uit

Voor het eerst sinds de machtsovername van de Taliban is in Afghanistan een openbare executie uitgevoerd. De doodstraf was opgelegd aan een man die was veroordeeld voor moord. Een woordvoerder van de extremistische groepering heeft dat bekendgemaakt.

De executie werd in het westen van het land voltrokken door de vader van het slachtoffer, zoals een strenge interpretatie van de islamitische wet voorschrijft. Hij schoot de veroordeelde met een automatisch geweer dood. Honderden toeschouwers waren hierbij aanwezig, evenals tientallen hooggeplaatste Taliban-leden.

De man was veroordeeld voor het doodsteken van een andere man in 2017. In gevangenschap zou hij hebben bekend.

Volgens een woordvoerder van de Taliban hebben drie gerechtshoven zich over het vonnis gebogen en is dit uiteindelijk goedgekeurd door de hoogste leider van de groepering.

Geselingen en stenigingen

De Taliban maakten onlangs al bekend dat er recentelijk meermaals openbare geselingen en stenigingen zijn uitgevoerd van mensen die veroordeeld waren voor zaken als diefstal en overspel. De Mensenrechtenraad van de VN heeft het regime opgeroepen onmiddellijk te stoppen met openbare geselingen.

In augustus vorig jaar namen de Taliban opnieuw de macht over in Afghanistan, nadat troepen van de Verenigde Staten en de NAVO zich hadden teruggetrokken. In de jaren 90 voerde de groepering ook al het bewind over het land. In die periode werden ook met regelmaat publieke executies voltrokken en werden mensen tot lijfstraffen veroordeeld.