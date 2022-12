In de Nieuwe Maas ter hoogte van de Rotterdamse RDM-kade is in een bakje een menselijke foetus gevonden. Een woordvoerder van de politie meldt dat het stoffelijk overschot door schoonmakers is gevonden. Zij hebben de politie gebeld.

Onderzoekers van de forensische en tactische opsporing zijn ter plaatse aan het werk gegaan.

Het is niet bekend hoe oud de foetus is. Een ongeboren baby wordt vanaf ongeveer acht weken na de verwekking een foetus genoemd, en die fase duurt tot aan de geboorte.