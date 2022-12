Opnieuw tientallen verwaarloosde honden gevonden in Hardenberg

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft opnieuw in de gemeente Hardenberg verwaarloosde honden aangetroffen in een boerderij. Ditmaal gaat het om meer dan dertig shih tzu's en tien pomerianen. Vorige maand werden in Hardenberg ook al bijna tachtig verwaarloosde honden in beslag genomen.

De dieren werden zonder waterbak en vol klitten aangetroffen in vervuilde, opgestapelde reismanden en krappe kooien. De ruimte waarin de honden verbleven stonk naar urine.

'Heel opmerkelijk'

De inbeslaggenomen honden worden opgevangen op een geheime locatie. De LID spreekt van een opvallende vondst.

"Het is heel opmerkelijk dat wij twee keer een soortgelijke situatie aantreffen in een relatief kleine gemeente als Hardenberg. Dat is dan ook de reden voor ons om dit extra serieus te nemen. De manier waarop de dieren werden gehouden, leek heel erg op elkaar. We houden dan ook rekening met een verband", zegt woordvoerder Jelko de Ruijter.

Dierenverzamelaars

De inspectie denkt niet dat het gaat om grootschalige handel, maar om mensen die simpelweg dieren verzamelen. "Die categorie heb je ook", zegt de woordvoerder. "Meestal met de gedachte dat ze goed voor hen zorgen, maar niet in de gaten hebben dat de dieren eronder lijden."

De eigenares van de honden wordt verdacht van ernstige verwaarlozing van de dieren. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak in onderzoek.