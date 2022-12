Familie Nouri emotioneel na eerbetoon 'Appie': 'Respect voor de jongens'

De telefoon van Mohammed Nouri lichtte dinsdagavond continu op. Vanuit alle hoeken kwamen steunbetuigingen binnen, nadat het Marokkaanse elftal de zege op Spanje in de achtste finales van het WK had gevierd met een shirt van zijn zoon Abdelhak. 'Nouri 34' stond op de rug.

Abdelhak Nouri kreeg in juli 2017 een hartstilstand tijdens een oefenduel van Ajax. Sindsdien geeft hij beperkte tekenen van bewustzijn. "Je leeft met een droefenis, maar we doen ons best", zegt zijn vader. "Hij is nu stabiel gelukkig. Wij geloven dat Allah hem zal genezen."

"Wij zijn gelovig, we zijn moslims, wij geloven precies wat gebeurt. Dat geeft ons ook kracht. Er is één woord en daar word je gelijk rustig van. 'Alhamdoelillah' (dank aan God in het Arabisch, red.), dat woord geeft ons kracht. Wij accepteren alles wat gebeurt, dat is ons geloof."

'Gister was het een glimlach'

Na de gewonnen penaltyreeks van het Marokkaanse elftal tegen Spanje ging vader Nouri langs bij zijn zoon. "Dan laat ik hem de video's zien van Marokkanen die feestvieren. Hij reageert met een glimlach, wenkbrauwen omhoog of een knipoog. Dat betekent dat hij blij is", zegt zijn vader. "Af en toe wordt hij emotioneel, maar gister was het een glimlach."

"We zijn echt trots op wat die jongens hebben bereikt", zegt Mohammed Nouri over de prestatie van het Marokkaanse elftal. "Het is leuk om te zien hoe de jongens vechten om het doel schoon te houden en om te scoren."

Houdt de familie Nouri al rekening met een finale tussen Marokko en Nederland? "Wie weet!" lacht Nouri. "Dat wordt een groot feest, van allebei de kanten."

Zaterdag wacht eerst nog Portugal in de kwartfinales van het WK in Qatar. Het geloof bij de familie Nouri is sterk. "Ik heb het gevoel dat we gaan winnen."