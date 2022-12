Oud-basisschoolleraar verdacht van seks met minderjarige

Een voormalige leerkracht van een basisschool in het Brabantse Heusden, die al vastzit voor het maken van kinderporno, wordt nu ook verdacht van seks met een minderjarig meisje. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekendgemaakt.

De 44-jarige leraar zit sinds eind augustus vast voor het in bezit hebben en maken van kinderporno. Hij maakte de beelden volgens het OM niet op de school waar hij werkt. Ook zijn de kinderen die erop staan niet zijn leerlingen.

De politie heeft een deel van de kinderen kunnen identificeren. Ze komen uit verschillende gemeenten verspreid over Nederland. De leraar zou meerdere jaren bezig zijn geweest met het verzamelen en maken van kinderporno.

Deed zich voor als leeftijdsgenoot

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man er bovendien van dat hij jarenlang seksueel getinte gesprekken voerde in chats met minderjarigen. Hij deed zich daarbij voor als een leeftijdsgenoot.

De directeur van de scholenkoepel waarbij de leerkracht in dienst was, reageert bij Omroep Brabant: "Wij zijn geschokt. Hij was 22 jaar bij ons in dienst. Wij hadden geen enkel vermoeden dat hij dit zou doen", zegt Henk van der Pas. "Je wordt er koud van. Het is bizar als je hoort wat hij allemaal heeft gedaan."

De man blijft voorlopig vastzitten. De politie hoopt het volledige onderzoek naar de leraar in de loop van volgend jaar af te ronden.