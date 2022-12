Vanavond op tv: Duitse rechtsextremisten opgepakt • Frozen Zoo behoudt bedreigde dieren • Waarom versoepelt China coronabeleid?

Duitse rechtsextremisten opgepakt, wilden parlement bestormen

In Duitsland zijn 25 leden en aanhangers van een extreemrechtse beweging opgepakt. Volgens de Duitse justitie waren zij van plan om gewapend het Duitse parlement te bestormen. Op meer dan honderd locaties in het hele land werden invallen gedaan. Het is een van de grootste anti-terrorismeacties in jaren. Te gast is terrorisme-expert Beatrice de Graaf.