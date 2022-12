Na drie maanden weer treinverkeer tussen Lelystad en Dronten

Op 2 september kwam door een stroomstoring een hoogspanningskabel van netbeheerder Tennet op een bovenleiding van ProRail terecht, in de buurt van Swifterbant. Ook seinen, kabels in de grond en IT-beveiligingssystemen liepen daarbij fikse schade op.

De herstelwerkzaamheden duurden maanden. Over een lengte van zeven kilometer moest alles worden vervangen. Dat was volgens ProRail-woordvoerder Jeroen Wienen een enorme operatie.

"Normaal gesproken is alleen de voorbereidingstijd voor een project van deze omvang al een jaar. Er is bijvoorbeeld bij andere projecten gekeken of we daar misschien iets konden lenen zodat wij het nu al konden gebruiken", zegt hij tegen Omroep Flevoland.

Bussen

De afgelopen tijd zijn er bussen ingezet tussen Lelystad Centrum en Dronten. Dat verliep niet altijd vlekkeloos. Door een tekort aan chauffeurs moesten reizigers enkele keren uren wachten.