Noppert leeft immer nuchter naar Argentinië toe: 'Messi kan ook strafschoppen missen, he?'

Andries Noppert zou zo uit een stripboek van Kuifje kunnen zijn gelopen. De Oranje-doelman beseft dat hij met zijn nuchtere voorkomen en goede WK-prestaties veel aandacht krijgt, maar de Fries blijft kalm en inhaleert alle momenten.

Ook tijdens de internationale persconferentie van Oranje op het complex van de Qatar University, waar Noppert met aanvoerder Virgil van Dijk achter de tafel zit van de propvolle perszaal, geniet keeper uit Joure van het avontuur waarin hij terecht is gekomen.

Onderonsje met Van Dijk

Vlak voor de start van het persmoment denkt Noppert dat Van Dijk hem op het verkeerde been wil zetten als de Oranjecaptain zijn microfoon aanzet, op aanwijzing van de perschef. De doelman vertrouwt de grijns van zijn aanvoerder niet en drukt daarna een aantal keer wat onzeker op de knop.

Het is een minuscuul moment waaraan je kan zien hoe ontspannen de verhoudingen binnen Oranje momenteel zijn. "Dit is nieuw voor mij, maar alleen maar leuk", zegt Noppert op inmiddels kenmerkende wijze over zijn WK en de bijbehorende aandacht.