Engelse tennisbond krijgt opnieuw megaboete voor weren van Russen en Belarussen

De Britse tennisbond LTA heeft van de ATP (de bond voor het mannentennis) een boete van één miljoen dollar gekregen. De bond kreeg eerder al eenzelfde boete van de WTA (vrouwentennis). Tegen die straf ging de LTA al in beroep.

De Britse tennisbond wordt door de ATP bestraft vanwege het besluit om Belarussen en Russen te weren op de toernooien in de aanloop naar Wimbledon. De WTA legde de LTA al een straf op omdat Russen en Belarussen niet welkom waren op Wimbledon.

In tegenstelling tot veel andere bonden hebben de ATP en WTA zich er hard voor gemaakt om Russen en Belarussen onder neutrale vlag mee te laten doen.

Wimbledon nam in april, ruim een maand na de inval van Rusland in Oekraïne, de beslissing dat tennissers uit Rusland en Belarus niet meer welkom zouden zijn. De WTA en ATP reageerden met de maatregel dat er voor het toernooi geen punten voor de wereldranglijst konden worden verdiend.

Wimbledon was dit jaar de enige van de vier grandslamtoernooien waarop tennissers uit Rusland en Belarus niet welkom waren.

Geen punten

De maatregel trof met name eindwinnares Jelena Rybakina, die ondanks haar titel in Londen dit jaar plaatsing voor de prestigieuze WTA Finals misliep. De speelster uit Kazachstan had zich wel weten te kwalificeren als de punten van Wimbledon hadden meegeteld.