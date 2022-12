Rookmelderweigeraars krijgen toch rookmelders én rekening van 870 euro

Een woningcorporatie uit Almelo mag rookmelders plaatsen in vier woningen van huurders die in eerste instantie een rookmelder weigerden. De rechtbank in de Overijsselse stad heeft dat bepaald. De vier huurders krijgen bovendien de rekening van de proceskosten à 870 euro gepresenteerd.

Sinds 1 juli zijn rookmelders verplicht, maar de woningstichting kreeg te maken met weerstand. Tachtig huurders wilden om diverse redenen niet meewerken aan het laten plaatsen van een rookmelder. Volgens RTV Oost weigerden verschillende huurders de apparaten uit vrees voor spionage of straling, omdat ze binnen wilden roken of omdat ze de ernst ervan niet inzagen.

Zonder toestemming naar binnen

Eind juli bepaalde de rechter dat de huurders verplicht mee moeten werken, waarna het gros alsnog overstag ging. Vier huurders bleven echter onbereikbaar voor de betreffende woningcorporatie. Op brieven werd niet gereageerd en tijdens huisbezoeken waren bewoners niet altijd thuis.

De woningstichting mag nu van de rechter zonder toestemming van de bewoners naar binnen om de melders te plaatsen.