Gezinsherenigingsmaatregel blijft overeind, asieladvocaten boos

Volgens Van der Burg ging de zaak van de Syrische vrouw echt om een specifiek geval. De voorzieningenrechter heeft geen uitspraak gedaan over de nareisbeperkingen die het kabinet heeft getroffen, zegt hij. In andere zaken blijft het nieuwe beleid dus overeind.

Binnen de coalitie werd in augustus afgesproken dat statushouders hun gezinsleden pas mogen laten overkomen als ze in Nederland een woning hebben. Als dat na vijftien maanden nog niet is gelukt, krijgen de familieleden alsnog een visum. "De nareismaatregel staat nog steeds", zei Van der Burg vanochtend.

De asielafspraken uit augustus blijven van kracht tot "een eindrechter een oordeel heeft geveld", aldus Van der Burg. Daarmee doelt hij op een uitspraak van de 'gewone' meervoudige kamer van de rechtbank, in plaats van een uitspraak van de voorzieningenrechter zoals die in Haarlem die maandag bepaalde dat het gezin van een Syrische statushouder direct naar Nederland mocht komen. Daarmee zette deze rechter een streep door het nieuwe beleid van het kabinet.

"Het zou opmerkelijk zijn als de staat de maatregel niet intrekt", zei Eikelboom eerder tegen NRC . Het betekent namelijk dat er veel meer vergelijkbare gezinsherenigingszaken zullen volgen. In alle gevallen kan het nog wel even duren voordat er een definitief oordeel ligt.

De zaak in Haarlem lag voor bij de voorzieningenrechter; die beslist in zijn eentje over een verzoek om een spoedeisende maatregel. In dit geval ging het om de vraag of het gezin van de Syrische mevrouw Al Mullaabid per direct een sticker kon krijgen om Nederland binnen te reizen. Zo'n spoedeisende maatregel loopt parallel aan de inhoudelijke behandeling van de zaak. Die loopt nog bij de IND waar Al Mullaabid een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de beschikking waarin staat dat haar gezin nog tot eind april moet wachten.

De IND kan een bezwaar van een statushouder alsnog afwijzen. Die kan dan weer in beroep bij de meervoudige kamer van de rechtbank in een zogeheten bodemprocedure en als ze dan weer gelijk krijgt, kan de Staat in hoger beroep bij de Raad van State. Voordat je alle stappen hebt doorlopen en een echt definitief oordeel hebt, ben je dus zo maanden, zo niet jaren verder.