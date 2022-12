Migranten vluchten uit toestel na noodlanding in Barcelona

Na een noodlanding op de luchthaven van Barcelona hebben 28 migranten geprobeerd om illegaal Spanje binnen te komen. Het toestel, met daarin 228 passagiers, vloog van Marokko naar Turkije.

De Spaanse luchtverkeersleiding kreeg te horen dat er een zwangere vrouw aan boord was die op het punt van bevallen stond. Daarop werd de noodlanding ingezet.

Toen medici aan boord kwamen, vluchtten de migranten. De vrouw was wel zwanger, maar bij onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de bevalling helemaal nog niet was begonnen. Ze is aangehouden, net als dertien anderen. Naar de andere veertien migranten wordt nog gezocht. Hoe ze aan boord zijn gekomen, is niet bekend.

Vorig jaar was er een soortgelijke situatie in Spanje. In november maakte een vliegtuig uit Casablanca een noodlanding op het eiland Mallorca toen een man beweerde dat hij diabetes had en medische hulp nodig had. Twaalf mensen werden opgepakt en een aantal anderen wist te ontkomen.