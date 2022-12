Minister Adema kijkt naar verbod stroomstootwapens na undercoverbeelden Varkens in Nood

Landbouwminister Adema (ChristenUnie) wil stroomstootwapens die door veetransporteurs worden gebruikt bij het inladen van dieren zo snel mogelijk verbieden. De minister noemt beelden die vandaag naar buiten zijn gekomen "walgelijk" en "afschuwelijk."

Uit undercover- en dronebeelden van actiegroep Varkens in Nood die door RTL Nieuws zijn bekeken en geverifieerd, blijkt dat varkens meerdere keren achter elkaar stroomstoten van 5000 volt krijgen. Soms gebeurt dat op gevoelige plekken, zoals in de hals of op de bek.

Alleen op de bil

Het stroomstootapparaat, dat ook wel veeprikker wordt genoemd, mag alleen worden gebruikt bij volwassen varkens en runderen die weigeren door te lopen. Een voorwaarde is dat er wel ruimte moet zijn om door te kunnen lopen. De schokken mogen alleen op de bil worden gegeven en niet langer dan een seconde duren.

De undercoverbeelden zijn uit 2019. Nieuwe dronebeelden van dit najaar laten zien dat bij een bedrijf waar eerder undercoverbeelden zijn opgenomen het stroomstootapparaat nog altijd vaak gebruikt wordt, schrijft RTL Nieuws. Ook bij twee andere bedrijven die door Varkens in Nood gevolgd zijn, wordt het apparaat "zeer regelmatig" gebruikt. Op beelden van die bedrijven is te zien dat chauffeurs de veeprikker gebruiken om varkens vrachtwagens in te drijven.

Zo snel mogelijk verbieden

Minister Adema werd in een debat door de PvdA en de Partij voor de Dieren bevraagd over de beelden. "Afschuwelijk, zo ga je niet met dieren om", was zijn reactie. "We gaan ermee stoppen. Ik ga stappen zetten om deze prikker of stroomstootmiddelen zo snel mogelijk te verbieden."

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een onderzoek begonnen naar veetransporteurs die veel vaker stroomstoten gebruiken bij varkens dan is toegestaan en bekijkt of er strafbare feiten te zien zijn. Op de undercoverbeelden is ook te zien dat biggen aan hun oren worden opgetild. Varkens worden geschopt en geslagen en een kreupel varken gaat mee op transport. Dat is tegen de regels.