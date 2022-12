Argentijnen hebben penaltykiller, maar hoe sterk zijn ze vanaf de elfmeterstip?

Over penalty's en het Nederlands elftal kan er al decennialang een veelomvattend horrorboek geschreven worden. In 2014 gaf het Oranje tegen Argentinië genoeg kopij om er een hoofdstuk aan toe te voegen. Vrijdagavond zou het penaltyboek nog huiveringwekkender kunnen worden als de stand na 120 minuten nog steeds gelijk is. Argentinië is opnieuw de tegenstander en Louis van Gaal is weer de bondscoach. De hoop op een plottwist zou echter niet onterecht zijn. Dit heeft natuurlijk te maken met de voorbereidingen van Van Gaal. Hij heeft met zijn staf veldspelers en keepers op basis van wetenschappelijke informatie proberen te prepareren. Daarnaast stemmen de cijfers van Argentinië hoopvol. De ploeg heeft de afgelopen jaren regelmatig ook een strafschoppenserie verloren. De Argentijnen beschikken inmiddels wel over een ware penaltykiller onder de lat. Missende Messi Allereerst Lionel Messi. Een buitengewone speler die vanaf elf meter niet bovengemiddeld scoort. In zijn loopbaan nam hij 131 strafschoppen voor club en land. Daarvan miste hij er 29 en gingen er 102 raak. Een gemiddelde van 78 procent. Op basis van miljoenen wedstrijden uit tientallen competities blijkt dat 79 procent van de penalty's benut wordt. Op dit WK schoot Messi raak tegen Saudi-Arabië, maar miste hij tegen Polen.

Op aandringen van de VAR kent arbiter Danny Makkelie Argentinië een strafschop toe. Lionel Messi gaat achter de bal staan en mist. - NOS

Ook in beslissende penaltyseries gaf de superster van Paris Saint-Germain niet altijd thuis. Tegen Nederland in 2014 schoot hij raak. Net zoals Ezequiel Garay, Sergio Agüero en Maxi Rodriguez. In één van de vier penaltyseries waar Argentinië daarna aan deelnam, miste Messi een strafschop. In 2016 tegen Chili, in de finale van de Copa América. Na 2014 twee van de vier penaltyseries gewonnen Argentinië won die finale dus niet. Net zoals een jaar eerder. Ook tegen Chili in de finale van de Copa América. Messi schoot toen wel raak in de strafschoppenserie, maar dat deden zijn landgenoten niet. Op het gebied van strafschoppenseries kan dus ook Argentinië geen klinkende cijfers overleggen.

Het is voor de Argentijnen niet alleen maar kommer en kwel vanaf elf meter. Vorig jaar werd veel vertrouwen getankt. In de halve finale van wederom de Copa América werd Colombia verslagen. Messi schoot de bal onberispelijk binnen. De andere Argentijnse strafschoppennemers van toen zitten nu ook in de WK-selectie en zouden dus oog in oog met Noppert (of Bijlow en Pasveer) kunnen komen te staan. Leandro Paredes en Lautaro Martinez schoten net als Messi raak. Rodrigo de Paul schoot over, zonder gevolgen dus.

Penalty's Argentinië tijdens halve finale tegen Colombia (Copa America 2021) - NOS

Van een penaltytrauma lijkt in Argentinië dan ook geen sprake. Op een wereldkampioenschap moesten penalty's vijf keer de doorslag geven bij een wedstrijd van de Argentijnen. Alleen in 2006 ging het mis. In en tegen Duitsland. Martinez penaltykiller Waar het bij Van Gaal onzeker is of hij een speciale keeper in gaat brengen voor de penaltyserie, lijkt het wel duidelijk wie bij Argentinië onder de lat staat. Eerste keeper Emiliano Martinez heeft zich de laatste jaren ontpopt tot een ware penaltykiller.

Emiliano Martinez - AFP

De doelman van Aston Villa stopte op de laatste Copa América vier van de zes strafschoppen. In de Premier League keerde hij er twee van de laatste zeven. In zijn hele carrière moest hij veertig penalty's zien tegen te houden. Dat lukte tien keer. Eén keer miste de bal het doel, waardoor Martinez niets hoefde te doen. De vorm van de Argentijnse keeper is dus niet per se hoopgevend voor Nederland. Misschien is het daarom wel beter om de wedstrijd tegen de Argentijnen in de reguliere speeltijd te beslissen. Net als in 1998.