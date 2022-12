'Ongetwijfeld straks nieuwe coronagolf in China', weinig zorgen over Nederland

China voert voor het eerst in bijna drie jaar tijd coronaversoepelingen door na grootschalige protesten tegen het strenge beleid. Het besluit komt op een moment dat het land te maken heeft met een grote besmettingsgolf: voor zover bekend testen dagelijks zeker 30.000 mensen positief.

"Voor China wordt dit heel spannend", zegt Dennis Mook-Kanamori, huisarts-epidemioloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Besmette mensen zonder symptomen mogen vanaf nu thuis in isolatie, en hoeven niet meer in speciale quarantainefaciliteiten te verblijven. "Nu ze niet meer in groepsisolatie hoeven, leidt dit ongetwijfeld tot een nieuwe besmettingsgolf."

Daar komt bij dat de vaccinatiegraad en natuurlijke immuniteit van Chinezen een stuk lager is dan hier. "De vaccins die ze gebruiken, waaronder hun eigen ontwikkelde Sinovac, beschermt minder goed en is ook sneller uitgewerkt dan onze vaccins", zegt Mook-Kanamori. "En door de vele lockdowns hebben ze minder natuurlijke immuniteit."

Andere versoepelingen leiden ertoe dat niet langer hele stadswijken op slot gaan als iemand in die buurt positief is getest. Dat wordt vanaf nu per gebouw of verdieping beslist. Ook wordt het makkelijker om van de ene plek naar de andere te reizen, omdat mensen niet overal meer een test nodig hebben. Er zal een stuk minder worden getest en de Chinese overheid wil zwaarder inzetten op vaccinaties voor ouderen.

Sinds het begin van de pandemie eind 2019 heeft China corona beschouwd als een extreem gevaarlijk virus. Vorige week veranderde dit nadat deskundigen concludeerden dat omikron minder gevaarlijk is dan andere varianten.

Kans op nieuwe variant

Hoe groot die nieuwe besmettingsgolf zal worden, is koffiedik kijken voor virologen en epidemiologen. China is niet transparant over besmettings- en vaccinatiecijfers. "Het grootste probleem voor China zal de hoge druk op de zorg worden", zegt Alma Tostmann, epidemioloog aan het Radboud UMC. "Relatief weinig ouderen hebben een booster gehad. En ze hebben best een oude populatie." Ter vergelijking: in Nederland zijn sommige ouderen inmiddels vijf keer gevaccineerd.

Er is een kans dat een besmettingsgolf in China ook zal leiden tot meer besmettingen in het buitenland, ook in Nederland. Maar vooralsnog maken de epidemiologen zich daar nog weinig zorgen over. "Als het om een van de vele omikronvarianten gaat, is dat niet zo'n probleem. Dat kunnen we door onze immuniteit en vaccinaties wel aan", zegt Mook-Kanamori.

Als in China de komende weken veel mensen tegelijkertijd besmet raken, zouden er nieuwe varianten kunnen ontstaan. "Het wordt zorgelijk als deze nieuwe variant onder onze immuniteit uit glipt en een stuk besmettelijker is. Dat kan ook met een nieuwe omikronvariant. Maar we kunnen het niet voorspellen", zegt Tostmann. "Wanneer er een helemaal nieuwe variant ontstaat, kan het tot problemen leiden", zegt Mook-Kanamori. "Als dat gebeurt, is het belangrijk dat we dat op tijd weten."

In het verlengde daarvan wijzen zowel Mook-Kanamori als Tostmann erop dat China tot dusver niet bepaald transparant is geweest rond de pandemie binnen de landsgrenzen.