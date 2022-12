Formule 1 maakt locaties zes sprintraces bekend

Het was al bekend dat de sprintraces van het komende Formule 1-seizoen uitgebreid zou worden van drie naar zes, nu zijn ook de locaties bekend.

De organisatie van de Formule 1 heeft bekendgemaakt dat bij de grands prix in Azerbeidzjan, Oostenrijk, België, Qatar, de Verenigde Staten (Austin) en Brazilië extra punten te verdienen zijn in de korte races.

De uitslag van de sprintrace op zaterdag bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace op zondag. Voor de winnaar van de sprintrace liggen er acht WK-punten klaar.

In totaal staan er komend seizoen 24 grands prix op het programma. Al is het nog niet zeker of er een vervanger komt voor de race in China. Die werd onlangs geschrapt wegens de in China geldende coronamaatregelen.