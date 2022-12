Verdachten aanslagen Brussel lopen rechtszaal uit: 'Ze vernederen ons elke dag'

Vijf mannen die terechtstaan voor de aanslagen in Brussel in 2016 hebben vanochtend bij de start van de derde procesdag de rechtszaal verlaten. Ze deden dat uit protest tegen de omstandigheden waarin ze gedetineerd worden in het Justitia-gebouw, de rechtbank in Brussel.

Twee anderen keerden na de lunch ook niet terug. De zitting is geschorst zodat de advocaten kunnen uitzoeken waarom hun cliënten wegblijven.

De vijf die de zaal aan het begin verlieten, zijn Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Sofien Ayari en Ali El Haddad Asufi. Die laatste nam het woord aan het begin van de zitting. Hij zei dat hij zich wil verdedigen en uitdrukken, maar dat de veiligheidsmaatregelen te zwaar zijn.

"Ze vernederen ons elke dag. Er hangt zelfs een camera boven ons toilet hier. Elke ochtend moet ik me uitkleden voor drie mannen. Dit weegt psychologisch zwaar. We worden niet op individuele manier bekeken. Ik vraag normale omstandigheden." Het Belgische Openbaar Ministerie zegt tegen de VRT dat de camera's niet gericht zijn op de toiletten zelf.

Naar rechtbank gebracht met 'satanistische muziek'

Het grootste proces uit de Belgische geschiedenis begon maandag met eenzelfde klacht van verdachte Abrini over het transport naar de rechtszaal. "Ik word naar hier gebracht met luide, satanische muziek en een blinddoek. We worden niet gerespecteerd", sprak hij. Abrini zei geen vragen meer te willen beantwoorden van de voorzitter of de jury als dat niet zou veranderen. Op wat voor muziek hij doelde, is niet bekend.

De advocaten van de verdachten hebben deze week een brief gestuurd naar de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken om de bezwaren van hun cliënten aan te kaarten. Een van de advocaten zegt dat het antwoord op die brief "onbevredigend" is, waardoor het erop lijkt dat de veiligheidsmaatregelen van kracht blijven.

Het Openbaar Ministerie gaat vandaag verder met het voorlezen van de tenlastelegging, een document van bijna 500 pagina's. In totaal staan er tien mannen terecht. Bij de aanslagen op 22 maart 2016 kwamen 32 mensen om het leven bij explosies op luchthaven Zaventem en in de metro bij station Maalbeek. Ook vielen er honderden gewonden.

Bekijk hier een terugblik op de aanslagen in Brussel. Let op: deze bevat schokkende beelden: