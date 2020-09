Sprinters stoffen snelle benen af na zware bergritten, maar komt er wel een massasprint?

De negentiende Touretappe begint om 13.45 uur en is vanaf 14.45 uur live te zien op NPO 1. De etappe is ook te volgen via NOS.nl en in de NOS-app, met commentaar van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot.

De finish wordt rond 17.30 uur verwacht. Om 14.00 uur klinkt op NPO Radio 1 natuurlijk ook weer de openingstune van Radio Tour de France.