In beeld: leven in het donker, het dagelijks leven in Oekraïne zonder stroom

Leven zonder stroom is voor miljoenen Oekraïners gaan behoren bij het dagelijks leven. Zowel in heroverde gebieden in het oosten, als in steden ver buiten het front. Een overzicht in foto's en video.

Door Russische aanvallen op de energie-infrastructuur zitten miljoenen mensen zonder elektriciteit of gas in de kou. Die aanvallen op energiecentrales, gasleidingen en verdeelstations gebeuren al sinds het begin van de Russische invasie in februari, maar de laatste maanden neemt het aantal aanvallen en de hevigheid ervan toe.

Verslaggever Kysia Hekster "Door de aanvallen op de infrastructuur valt in veel regio's vaak de stroom uit, is er gebrek aan gas en stromend water en werkt de verwarming niet. Het valt de bevolking zwaar, en dat is ook precies waar het de Russen om te doen is: de omstandigheden dusdanig verslechteren dat de situatie onhoudbaar wordt. Volgens sommige deskundigen is het de bedoeling om Oekraïne zo naar de onderhandelingstafel te dwingen. Het repareren van de infrastructuur lijkt soms onbegonnen werk want de Russische aanvallen gaan gewoon door. Er wordt daarom rekening gehouden met een scenario waarbij grote delen van het land helemaal zonder stroom komen te zitten. Voor dagen of misschien zelfs weken. En er liggen zelfs plannen klaar om de drie miljoen inwoners van Kiev te evacueren als het hele elektriciteitsnetwerk van de hoofdstad zou worden vernietigd."

Een voetganger loopt over straat in Odessa - AFP

Tieners op een schommel verlicht met een zaklamp in Kiev - EPA

Boodschappen doen tijdens een stroomstoring in Odessa - AFP

Een vrouw in een restaurant zonder stroom in Kiev. - EPA

Mensen gebruiken hun telefoon om hun weg te vinden in een gebied zonder elektriciteit in Kiev. - EPA

Een barman gaat door met zijn werk tijdens de black-out in Lviv. - AFP

Een restaurant verlicht met kaarsjes in Lviv. - EPA

Een vrouw speelt gitaar in een kroeg tijdens een black-out in Lviv, begin deze maand. - AFP

In deze video vertellen Oekraïners wat het leven met de constante stroomuitval met hen doet. "Je raakt eraan gewend om in het donker te leven."

Door aanvallen op energiecentrales zitten bijna zes miljoen mensen verspreid over een groot deel van Oekraïne zonder elektriciteit. Technici proberen met man en macht de schade te herstellen. Intussen zitten mensen thuis en op school in het donker. - NOS

De Oekraïense overheid heeft speciale warmtepunten opgezet waar mensen kunnen schuilen. Maar ook het leger zal last krijgen van de kou. Hoe gaan ze in Oekraïne om met de koude winter?