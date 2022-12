Eden Hazard neemt afscheid van Rode Duivels: 'Volgende generatie staat klaar'

De voetballer van Real Madrid kwam dit seizoen vanwege blessureleed sporadisch in actie, maar deed op het WK wel in de drie groepswedstrijden mee.

Het WK voetbal in Qatar was het laatste optreden van Eden Hazard als international van België. De 31-jarige Belg heeft via sociale media zijn afscheid bij de Rode Duivels bekendgemaakt.

Onder leiding van Hazard leek een hoofdprijs in de maak voor onze zuiderburen, maar drie kwartfinales (WK 2014, EK 2016 en 2020) en een halve finale (WK 2018) op een eindtoernooi was het (ietwat magere) eindresultaat.

Met name het EK van 2016 in Frankrijk roept voor Hazard en de Rode Duivels nog pijnlijke herinneringen op, toen België na een wervelende show tegen Hongarije (4-0) in de achtste finales een ronde later verrassend werd uitgeschakeld door Wales (3-1).

Hazard was met België op het WK 2018 in Rusland nog het dichtst bij een titel. Na Brazilië in de kwartfinales te hebben uitgeschakeld (2-1), verloor België in de halve eindstrijd met 1-0 van latere wereldkampioen Frankrijk.