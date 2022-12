Relschoppers moeten zich melden bij politie tijdens WK-wedstrijd Marokko

Zeven relschoppers die gisteren zijn aangehouden na ongeregeldheden in Rotterdam, moeten zich zaterdagmiddag om 16.00 uur melden bij de politie. Daardoor kunnen ze na afloop van de WK-kwartfinalewedstrijd van Marokko tegen Portugal niet de straat op, meldt Rijnmond.

In Rotterdam zijn gisterenavond 35 supporters van het Marokkaanse elftal aangehouden na de overwinning op Spanje. Er werd onder meer met zwaar vuurwerk gegooid bij Rotterdam Centraal en op de Coolsingel. Door een zware vuurwerkbom heeft een agent gehoorschade opgelopen. De politie zegt tegen Rijnmond dat het overgrote deel van de mensen zich wel netjes heeft gedragen.

Ook in andere grote steden was het onrustig. In de Haagse Schilderswijk werden tien mensen aangehouden, meldt Omroep West. De Mobiele Eenheid greep in om een grote menigte feestvierders weg te krijgen.

In Amsterdam werden eveneens tien mensen aangehouden. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt, meldt NH Nieuws. Twee arrestanten moeten voor, tijdens en na de kwartfinale binnen blijven, meldt het Openbaar Ministerie.

Ook in de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok greep de ME in. Er werden onder meer fietsen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft één aanhouding verricht.

Woordvoerders van Amsterdam en Utrecht willen niet vooruitlopen op extra maatregelen die mogelijk genomen worden voor de aankomende wedstrijd van Marokko in de kwartfinale. Dat zal worden besproken in het overleg met de gemeentelijke driehoek (politie, justitie en de burgemeester), zeggen ze.

De gemeente Rotterdam en Den Haag waren niet meteen bereikbaar voor commentaar.