Duitse rechtsextremisten opgepakt die parlement wilden bestormen

In Duitsland zijn 25 leden en aanhangers van een extreemrechtse beweging opgepakt. Volgens de Duitse justitie waren zij van plan om gewapend het Duitse parlement te bestormen.

Op meer dan honderd locaties in het hele land werden invallen gedaan. Het is een van de grootste anti-terrorismeacties in jaren.

In totaal zijn er 52 verdachten. De operatie is gericht tegen zogeheten Reichsbürger. Die erkennen de Bondsrepubliek Duitsland niet en vinden dat Duitse wetten niet op hen van toepassing zijn. Ook weigeren veel Reichsbürger belastingen en boetes te betalen.

Ze noemen zich zo, omdat ze de huidige Duitse grenzen niet erkennen, die door de geallieerden zijn opgelegd. Reichsbürger zijn van mening dat de grenzen van het Duitse Rijk van voor de Tweede Wereldoorlog nog gelden. Daarbij wordt gedacht aan de grenzen van 1937 of zelfs de grenzen bij het ontstaan van het Duitse Keizerrijk, in 1871, toen Duitsland nog aanzienlijk groter was dan in 1937.

In beide jaren hoorden grote delen van het huidige Polen bij Duitsland, evenals bijvoorbeeld Oost-Pruisen, dat in 1945 werd verdeeld tussen Polen en Rusland. Na de Eerste Wereldoorlog verloor Duitsland onder meer Elzas-Lotharingen aan Frankrijk en het noorden van Sleeswijk-Holstein aan Denemarken.

Minister van Justitie Buschmann schrijft dat met de politieactie de democratie goed wordt verdedigd: