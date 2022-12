Hamer: grensoverschrijdend gedrag is geen incident, maar structureel onderdeel cultuur

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een structureel probleem, schrijft regeringscommissaris Mariëtte Hamer in haar eerste publicatie. Het leidt niet alleen tot grote schade voor slachtoffers, maar ook tot "torenhoge economische en maatschappelijke meerkosten".

Hamer is door het kabinet aangesteld als regeringscommissaris naar aanleiding van wangedrag bij onder meer Ajax en The Voice of Holland. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over de nationale aanpak van het probleem, maar wil ook het maatschappelijk gesprek in de samenleving op gang brengen.

'Wat vinden we oké?'

Vooral over dat laatste gaat haar eerste publicatie, die ze een "impactoverzicht" noemt. Daarin wijst ze erop dat veel ongewenste seksueel getinte gedragingen zich in "het grijze gebied" afspelen. Ze zijn niet strafbaar, maar worden door veel mensen als grensoverschrijdend ervaren. "Hier moet we met elkaar over praten: wat vinden we oké en wat niet?"

Volgens Hamer kunnen we niet langer spreken van incidenten. "Iedereen komt ermee in aanraking", hetzij als slachtoffer, hetzij als pleger of omstander. En het gebeurt overal, "thuis, op de werkvloer, online, bij de sportclub, in de kroeg en op straat". Dat komt volgens haar voort uit de manier waarop de samenleving is ingericht en hoe we gewend zijn met elkaar om te gaan. "Het is onderdeel van onze cultuur."

Keuken- en stamtafel

Zij wil daarom dat het onderwerp overal wordt besproken. aan de keuken-, de stam- en de vergadertafel. Dat moet ertoe leiden dat er een cultuurverandering op gang komt. "Over drie jaar zijn we er nog niet, maar kijken we niet meer weg, zien we elkaar, zijn we overal in gesprek over hoe we met elkaar om willen gaan en durven we elkaar hierop aan te spreken."