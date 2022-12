Oekraïne en Jeroen Rietbergen trending zoekopdrachten in 2022

Oekraïne is dit jaar de top trending zoekopdracht in Nederland, blijkt uit Year in Search, Google's jaarlijkse overzicht van trending zoekopdrachten. Het jaaroverzicht geeft een beeld van de gebeurtenissen die mensen hebben beziggehouden.

Rond de start van de oorlog in het land op 24 februari maakte het zoekwoord 'Oekraïne' de grootste stijging door. Mensen zochten naar het laatste nieuws over de oorlog, maar wilden ook meer informatie over de situatie rond vluchtelingen, meldt Google.

Op de tweede plek staat Jeroen Rietbergen, die in januari in het nieuws kwam door een aflevering van de YouTube-serie BOOS, over grensoverschrijdend gedrag bij het tv-programma The Voice of Holland. Rapper en The Voice-coach Ali B staat eveneens in de de top 10, op plek vier.

Corona en streaming

Begin dit jaar hielden ook de coronamaatregelen nog veel mensen bezig. De zoekterm 'Testen Voor Toegang' werd veelvuldig gebruikt, toen Nederlanders nog een negatieve coronatest moesten laten zien om naar uitgaansgelegenheden te mogen. Testen voor Toegang staat op plek vijf.

Op 10 staat de zoekopdracht 'quarantaineregels'. Nederlanders zochten daar voornamelijk eind januari naar, toen het quarantaineadvies voor kinderen kwam te vervallen, zegt Google.

Op 3 staat de Zweedse streamingdienst Viaplay, die sinds dit jaar de Formule 1 uitzendt in Nederland. Vooral in maart, vlak voor de eerste race van het seizoen, werd veel naar het nieuwe videoplatform gezocht. Ook naar het videoplatform HBO Max, dat in maart naar Nederland kwam, is veel gezocht, blijkt uit de achtste plek in de top 10.

Dat streamingdiensten van invloed zijn op het zoekgedrag blijkt ook uit de zoekterm 'Jeffrey Dahmer'. De seriemoordenaar staat op plek zes in de lijst. De interesse voor Dahmer is te danken aan de gelijknamige serie op Netflix. Volgens Google waren Nederlanders voornamelijk geïnteresseerd in de acteur die de seriemoordenaar speelt en naar Dahmers slachtoffers.

Wordle en de Queen

De Lingo-achtige online woordpuzzel Wordle, die de afgelopen jaren heel snel populair werd, is op plek 7 geëindigd. Queen Elizabeth, wier overlijden en uitvaart veel aandacht kreeg, staat op plek acht.