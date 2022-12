10.000 euro beloning voor gouden tip over ontsnapte tbs'er

Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 10.000 euro voor de tip die leidt naar de tbs'er Sherwin Windster. Die ontsnapte deze zomer samen met een medegedetineerde uit de Pompekliniek in Nijmegen.

De 27-jarige Windster werd in 2019 veroordeeld tot 5,5 jaar celstraf en tbs voor dubbele afpersing en een gewapende overval, waarbij een dode viel. Hij stond al op de Nationale Opsporingslijst.

Daarnaast staat hij nu ook op de lijst van Europols meest gezochte verdachten, Europe's Most Wanted List. Daarop staan tientallen Europese verdachten. Sommigen, onder wie Windster, zijn aangemerkt als "gevaarlijk".

De politie denkt dat hij in België is geweest of nog kan zijn. Mensen die Windster zien of weten waar hij is, worden aangeraden hem niet zelf te benaderen.

Windster half jaar vermist

In juni ontsnapte Windster samen met een andere tbs'er, Luciano D., uit de Pompekliniek. D. werd na ruim een week opgepakt in Den Haag. Windster is bijna een half jaar later nog steeds niet gevonden.

Vorige week ontsnapte een neef van Windster met behulp van een gereedstaande auto uit de kliniek in Nijmegen. Deze Kendrick M. stak na zijn ontsnapping in Soest een vrouw neer. Nog dezelfde dag werd hij opgepakt in Bergschenhoek.