Dagboek Doha: hoe Cruijff een vol KLM-toestel liet wachten op de NOS

De ogen van de voetbalwereld zijn gericht op het WK in Qatar. In het gevolg van de absolute wereldsterren en in de kantlijn van het grote nieuws schrijft NOS-redacteur Thierry Boon dagelijks over wat hij meemaakt in Doha.

Soms borrelen er, in deze drie weken dat we nu in Doha zitten, fraaie verhalen op van WK's uit het verleden. Verhalen waarvan het zonde zou zijn om ze niet door te vertellen.

Zoals dit verhaal over de macht van Johan Cruijff, verteld door geluidsman/editor Bart-Jan van der Tuin, die voor de NOS in Qatar is. We hebben het over het (Oranjeloze) WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea.

Op naar Barcelona

"Johan Cruijff was analist van Studio Sport. Hij woonde in Spanje en had geen trek om steeds naar Hilversum toe te komen. Daarom gingen wij tijdens het WK een paar keer die kant op. Naar zijn vakantiehuis op een berg in de buurt van Barcelona."

"Jack van Gelder deed het interview. Hij keek met Cruijff samen in de woonkamer naar de wedstrijd en na afloop namen we de analyse op in de tuin. En die moest ik dan monteren."

Bekijk in de video hieronder een van de analyses van Cruijff tijdens het WK van 2002.