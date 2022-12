China versoepelt coronaregels na periode van ongekende protesten

Na een periode van ongekende protesten gaat China in het hele land de coronaregels versoepelen. Mensen met milde ziekteverschijnselen en mensen die positief zijn getest maar geen symptomen hebben, mogen voortaan thuis in quarantaine blijven.

Tot nu toe werden door massale lockdowns complete wijken en fabrieken volledig van de buitenwereld afgesloten. Ook werden mensen overgebracht naar quarantainefaciliteiten, die bomvol zaten en onhygiënisch waren.

Volgens de Chinese nationale gezondheidsdienst zijn de meeste besmettingen asymptomatisch of leiden ze tot milde symptomen, wat betekent dat de besmette mensen geen speciale behandeling nodig hebben. "Zij kunnen thuis in isolatie gaan en als hun situatie verslechtert, kunnen ze worden overgebracht naar een ziekenhuis."

Of dit het einde betekent van de zero-covidstrategie, heeft de gezondheidsdienst niet gezegd.

Sinds het begin van de coronapandemie heeft China covid-19 beschouwd als een extreem gevaarlijk virus in dezelfde categorie als cholera of de builenpest. Die houding veranderde vorige week toen deskundigen concludeerden dat de omikronvariant een stuk minder gevaarlijk is dan eerdere mutaties. De vicepremier die verantwoordelijk is voor de bestrijding van het virus bevestigde dat.