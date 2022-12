China versoepelt coronaregels na ongekende protesten

Na een periode van ongekende protesten gaat China in het hele land de coronaregels versoepelen. Mensen met milde ziekteverschijnselen en mensen die positief zijn getest maar geen symptomen hebben, mogen voortaan thuis in quarantaine blijven. Tot nu toe werden door massale lockdowns complete wijken en fabrieken volledig van de buitenwereld afgesloten, ook als er maar één positief geval was gevonden. Ook werden mensen overgebracht naar quarantainefaciliteiten, die bomvol zaten en onhygiënisch waren. Volgens de Chinese nationale gezondheidsdienst zijn de meeste besmettingen asymptomatisch of leiden ze slechts tot milde symptomen, wat betekent dat de besmette mensen geen speciale behandeling nodig hebben. "Zij kunnen thuis in isolatie gaan en als hun situatie verslechtert, kunnen ze worden overgebracht naar een ziekenhuis."

Correspondent Garrie van Pinxteren in Peking: "Dit wordt gezien als een grote wijziging in de Chinese coronastrategie. We zagen vorige week al vage signalen dat er iets ging veranderen, maar nu is het echt tot nationaal beleid verklaard. Dit lijkt toch wel met de protesten van de afgelopen weken te maken te hebben. Maar je kunt ook wel zeggen dat het op een heel vreemd moment komt. De laatste tijd zijn er juist meer en meer besmettingen, waar we overigens minder en minder van zullen weten omdat er minder getest zal worden. Daar komt bij dat de vaccinatie onder ouderen nog niet echt op orde is. Als je kijkt naar die feiten, lijkt dit dus niet het meest logische moment om met versoepelingen te komen. Maar het lijkt erop dat ze door de protesten niet veel langer meer konden wachten."

De gezondheidsdienst heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor het aanwijzen van hoogrisicogebieden. Overheden mogen niet zomaar complete wijken in lockdown plaatsen, maar moeten per gebouw, verdieping en woning bepalen of er sprake is van een verhoogd risico op besmetting. Of dit het einde betekent van de zero-covidstrategie, heeft de gezondheidsdienst niet gezegd. Er zijn naast de gewijzigde quarantaineregels ook andere versoepelingen. Zo wordt het makkelijker om van de ene plek naar de andere te reizen, omdat mensen niet overal meer een test nodig hebben. Op veel openbare plekken hoeven ze geen groene code op hun smartphone te laten zien, die toont dat ze gezond zijn. Ook zal er een stuk minder getest worden en gaat de Chinese overheid meer inzetten op vaccinaties voor ouderen.

Correspondent Garrie van Pinxteren in Peking: "Dat is heel laat, maar het gebeurt nu dus wel. Er is sprake van dat mensen een vierde prik zullen krijgen. En er zijn speciale aanwijzingen opgenomen voor mobiele en tijdelijke vaccinatieposten voor ouderen. Mensen moeten ook worden gestimuleerd om een prik te nemen. De Chinese overheid zei aan het begin van de pandemie nog dat de vaccins gevaarlijk waren voor ouderen, maar moet nu uitleggen dat het eigenlijk best meevalt. En dat geldt ook als je een hoge bloeddruk hebt, maar die onder controle houdt met pillen, dan kun je prima het vaccin nemen. Daar komt nu de nadruk op te liggen."

Sinds het begin van de coronapandemie eind 2019 heeft China covid-19 beschouwd als een extreem gevaarlijk virus in dezelfde categorie als cholera of de builenpest. Die houding veranderde vorige week toen deskundigen concludeerden dat de omikronvariant een stuk minder gevaarlijk is dan eerdere mutaties. De vicepremier die verantwoordelijk is voor de bestrijding van het virus bevestigde dat. Correspondent Sjoerd den Daas maakte anderhalve week geleden een reportage over de impact van de coronamaatregelen in Peking: