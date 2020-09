Heerenveen huurt Van Hecke van Brighton, nieuwe spelverdeler voor ADO

Jan Paul van Hecke speelt komend seizoen voor sc Heerenveen. De centrale verdediger (20) wordt door de Friezen gehuurd van Brighton & Hove Albion.

Van Hecke debuteerde afgelopen jaargang in het betaald voetbal bij NAC Breda, waarmee hij de halve finale haalde in het toernooi om de KNVB-beker.

Voor zijn ontwikkeling wilde Van Hecke graag nog een jaar in de eredivisie spelen. Een week geleden telde Brighton twee miljoen euro neer voor de Zeeuw, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. Toen was al duidelijk dat Van Hecke meteen weer verhuurd ging worden, waarbij de keuze dus is gevallen op Heerenveen.

Israëlisch international voor ADO

ADO Den Haag heeft - eveneens op huurbasis - een nieuwe middenvelder aan zijn selectie toegevoegd. Israëlisch international Ilay Elmkies (20) komt over van Hoffenheim.