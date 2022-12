Gokbedrijven probeerden ondanks verbod via wk-pools nieuwe klanten te lokken

Gokbedrijven, waaronder het staatsbedrijf Nederlandse Loterij, hebben verboden reclame gemaakt voor gokken op een populaire site voor voetbalpools. Op een van de grootste sites, Scorito, kregen de honderdduizenden deelnemers aan wk-pools wekenlang reclame te zien voor gokken op voetbal, terwijl dat soort reclames op zo'n site verboden is.

Toezichthouder de Kansspelautoriteit heeft de gokbedrijven een ultimatum gesteld en eist dat de reclames verdwijnen. De gokbedrijven hebben daarom de reclamecampagnes geschrapt. Mogelijk volgen er later nog boetes.

Voetbalpools vallen volgens de toezichthouder onder games en daar mogen geen gokreclames op te zien zijn. Betcity zegt de voetbal-voorspel-sites niet als online game te zien en dat er daarom is gekozen om er te adverteren. "We hebben daarbij vooraf analyses gemaakt en daaruit bleek dat we weinig jongvolwassenen bereiken op de site", zegt een woordvoerder van het gokbedrijf. Dat reclames niet te veel door jongeren worden gezien is een van de reclame-eisen.

De Nederlandse Loterij, het bedrijf achter Toto, zegt ook verrast te zijn dat voetbalpools worden gezien als game. "Omdat Toto zich aan de wet wil houden, is de reclame verwijderd en heeft Toto de Kansspelautoriteit om een verduidelijking gevraagd", zegt het bedrijf. Het kreeg twee weken geleden nog een boete van 400.000 euro, omdat er reclame voor gokken onder meer naar jongvolwassenen was gestuurd.

Eerste grote toernooi

Volgens René Jansen van de Kansspelautoriteit is het goed dat de reclames inmiddels weg zijn, ook al is het WK al ruim halverwege. "Het heeft nog veel zin. Het toernooi duurt nog 2 weken, het is de spannendste fase van het WK. Het aantal mensen dat weddenschappen wil inzetten is hoog. We moeten er bovenop blijven zitten."

Voor gokbedrijven is het WK een belangrijke periode om nieuwe klanten te lokken. Het is voor deze bedrijven de eerste keer dat tijdens het grootste voetbaltoernooi onder voorwaarden is toegestaan om reclame te maken voor gokken. Er wordt veel geld ingezet op de wedstrijden. Naar verwachting halen gokbedrijven over heel 2022 meer dan een miljard euro aan omzet binnen, mede dankzij het WK.

Mogelijk is het ook het laatste voetbaltoernooi waarop gokbedrijven reclame kunnen maken. De politiek werkt aan een verbod voor een groot deel van de reclame. Dat moet in de loop van volgend jaar ingaan.