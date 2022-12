Democraten in VS verstevigen meerderheid Senaat met winst in Georgia

In de Amerikaanse staat Georgia is de tweede en beslissende ronde van de verkiezingen voor een zetel in de Senaat gewonnen door de Democraat Raphael Warnock. Hij versloeg de Republikein Herschel Walker, een voormalige football-speler die werd gesteund door oud-president Trump.

Begin vorige maand wist geen van de kandidaten een absolute meerderheid te halen, waardoor een tweede ronde nodig was. Het was nog de enige te vergeven zetel na de midterms, de tussentijdse Congresverkiezingen, van een ruim een maand geleden.

Het stond al vast dat de Democraten hun meerderheid in de Senaat zouden vasthouden. Vóór de uitslag in Georgia waren de verhoudingen tussen Democraten en Republikeinen 50-50, maar de vicepresident - in dit geval de Democraat Kamala Harris - heeft in die gevallen de beslissende stem.

Flinke opsteker

Toch is de winst van Warnock een flinke opsteker voor de partij. Bij een verdeling van 50-50 hadden de Democraten alle senatoren op één lijn moeten krijgen voor een meerderheid. Een enkele Democraat die dreigt mee te stemmen met de Republikeinen had daardoor heel veel macht naar zich kunnen toetrekken.

Een ander voordeel voor de Democraten is ze met een duidelijkere meerderheid in de Senaat ook meer macht hebben in deelcommissies. De Republikeinen zien hun macht juist slinken en kunnen bijvoorbeeld niet meer zo gemakkelijk de benoeming blokkeren van een nieuwe rechter in het Hooggerechtshof.

Verder wordt verwacht dat de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, waar zij in de nieuwe samenstelling in de meerderheid zijn, eventueel een impeachment-procedure starten tegen Biden. De Senaat zou daar uiteindelijk over moeten stemmen. Voor Biden en de Democraten is een Senaatsmeerderheid dan van groot belang.