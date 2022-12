'Bijna alle slachtoffers koeltruckdrama waren eerder in Nederland'

38 van de 39 mensen die drie jaar geleden om het leven kwamen bij het koeltruckdrama in Essex in Engeland waren "gekend in Nederland". Dat staat in het jaarrapport van het Belgisch Federaal Migratiecentrum Myria, Het NPO Radio 1-programma Argos besteedt er aandacht aan.

Het was al bekend dat zeker twee van de slachtoffers ook in Nederland waren geweest. Nu blijkt uit de vergelijking van vingerafdrukken dat 38 Vietnamezen voor hun reis naar Engeland ook in Nederland zijn geweest en hier zijn geregistreerd door de Nederlandse autoriteiten, meldt Argos.

De groep van 39 Vietnamezen werd op 23 oktober 2019 levenloos gevonden in een koeltruck in Engeland. Ze waren gestikt of omgekomen door oververhitting, bleek uit de autopsie. Tien van de slachtoffers waren minderjarig.

De container waarin ze zaten, was van de Belgische havenstad Zeebrugge verscheept naar Engeland. De bestuurder van de vrachtwagen die de koeltruck had opgepikt, bekende schuld aan 39 gevallen van doodslag. Hij werd veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf.

Het criminele netwerk dat verantwoordelijk is voor het dodelijke transport wordt in het rapport gelinkt aan 156 andere smokkeltransporten in de periode van mei 2018 tot mei 2020.